第18屆“名古屋中國春節祭”開幕

1月5日，在日本名古屋市第18屆“名古屋中國春節祭”上，遊客品嘗棉花糖。第18屆“名古屋中國春節祭”5日在日本愛知縣名古屋市開幕。本屆活動邀請了貴州凱裡學院舞蹈藝術團和蘇州民族管弦樂團到場演出，富有苗族、侗族風情的舞蹈以及近百人組成的民族管弦樂團將為觀眾呈現中國傳統歌舞盛宴。活動現場還將展出銀器、蠟染等非物質文化遺產手工藝品，讓日本民眾更好地瞭解和體驗中國文化。（來源：新華社） 中評社北京1月6日電／據新華網報導，第18屆“名古屋中國春節祭”5日在日本愛知縣名古屋市開幕。



本屆活動邀請了貴州凱裡學院舞蹈藝術團和蘇州民族管弦樂團到場演出，富有苗族、侗族風情的舞蹈以及近百人組成的民族管弦樂團將為觀眾呈現中國傳統歌舞盛宴。活動現場還將展出銀器、蠟染等非物質文化遺產手工藝品，讓日本民眾更好地瞭解和體驗中國文化。



本屆“名古屋中國春節祭”活動設有近80個攤位，刀削面、春卷、糖葫蘆等中國特色美食琳琅滿目。活動現場還設有地方特產、旅遊宣傳、企業介紹等展區。在為期4天的活動中，預計參觀人數將超過20萬。



中國駐日本大使吳江浩在開幕式上致辭時表示，“名古屋中國春節祭”已成為日本規模最大的迎春慶典活動，它展示中國傳統文化、藝術、美食、物產，為日本朋友瞭解新時代中國發展成就提供了獨特窗口，也架設起了中日兩國民眾相知相親的友誼橋梁。



愛知縣知事大村秀章在開幕式上表示，“名古屋中國春節祭”的規模越來越大，很高興看到它成為當地慶祝新春的重要活動之一；愛知縣與中國一些地方和機構進行著廣泛交流，希望通過春節祭等活動把日中友好傳承下去。



本屆“名古屋中國春節祭”由中國駐名古屋總領館和“名古屋中國春節祭”執行委員會共同主辦，活動將持續到8日。