市民赴英美領館　抗議抹黑國安法

（來源：大公報） 中評社香港1月6日電／據大公報報導，近日，個別美英反華政客、歐洲議會議員妄議香港特區法院依法審理黎智英案，詆毀中央對港政策和香港國安法等，引發本港團體及市民強烈抗議。



有大批香港市民昨日手持“立即停止造謠抹黑”、“香港法治不容破壞”等橫幅到英國駐港總領館抗議。市民林先生表示，香港是一個法治社會，是一個有法必依、嚴格執法的國際法治都市。“一個公然叫囂反中亂港且已把其做成事實的人，甚至還跑去跪求外國勢力插手擾亂香港安定，外國政客還能為其睜眼說瞎話，撐腰狡辯，連最為倚重的法治精神，司法獨立都不要了，英國這是何其諷刺和悲哀。”



林先生認為，香港國安法實施以來，社會得以回歸正軌。拚經濟，惠民生，多管齊下為市民，社會安寧、香港經濟向上，唯獨這些反華政客見不得香港繁榮穩定。作為香港市民，要堅決維護香港法治價值核心、維護香港繁榮穩定。



此外，香港島各界聯合會到美國駐港澳總領事館抗議，他們指出，黎智英是反中亂港事件策劃者、組織者，香港法院對其依法審理及追究責任無可非議。會方支持外交部駐港公署發言人敦促反華政客認清現實，立即停止包庇美化反中亂港分子，立即打消干預中國內部事務的不良企圖。