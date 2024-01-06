傳統活動添新意　飛龍“夜會”譚公

（來源：大公報） 中評社香港1月6日電／據大公報報導，如何結合傳統文化與新思維，展現中國傳統文化的魅力，又能吸引青年一輩參與活動？東區、黃大仙區議員建議在東區“譚公誕”、黃大仙廟宇廣場舉辦的元宵燈會中加入創新、青年元素，雙管齊下，以吸引更多遊客、推動經濟發展。



東區區議會建議配合2024年“譚公誕”，在其間的周末黃昏時間舉辦首次的“夜飛龍”表演，並聯繫筲箕灣東大街的商戶推出一連串限定的飲食和消費優惠，振興本地經濟。地區委員會界別議員曾卓兒表示，可以邀請更多團體在“譚公誕”期間參與表演、多設置一些打卡點，委任議員梁力希望能對此加強宣傳，尋找一些網絡紅人協助宣傳、推廣“譚公誕”的故事、歷史及其表演等。



黃大仙區議會則提議利用黃大仙廣場和黃大仙祠等名勝，增加與到訪人士的互動感，如讓情侶寫天燈。地區委員會界別議員黎榮浩認為，吸引區內外參與固然重要，同時要考慮如何“倡消費”。委任議員姚逸華認為可利用小紅書等平台配合KOL宣傳，推出黃大仙一日游攻略，令旅客可以一整日留在黃大仙。委任議員洪楚英則憂慮活動或會搶走原有商戶的生意，提醒要做好平衡，建議邀請與本區有聯繫的名人充當活動大使，增加“明星效應”。