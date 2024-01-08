中評智庫：張榮恭談災難 以台試戰逼攤牌

中國國民黨前副秘書長張榮恭（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月8日電（記者 林艷）中評智庫基金會於1月3日在香港舉辦“台灣選舉與兩岸關係變局”研討會，中國國民黨前副秘書長張榮恭受邀作主旨發言表示，每一次台灣大選都涉及兩岸關係，但這一次最特別，也最嚴峻。兩岸是和還是會戰？台灣是榮還是會衰？過去大陸對台灣大選從未這樣定義過，這是第一次。他說，自2005年連戰主席訪問大陸達成國共兩黨和解以來，兩岸關係的兩大支柱在此時此刻面臨最嚴峻的挑戰。如果賴清德當選，兩岸關係難免進入高度激盪、持續激化時期，甚至隨時會因特殊情況而使兩岸就既存的敵對狀態進行攤牌。



張榮恭表示，兩岸關係的第一個支柱是政治支柱，即“九二共識”。但因民進黨執政，“九二共識”遭到嚴重污名化。賴清德不僅完全否認“九二共識”、一個中國，連台灣自己的根本大法都被他詆毀、否定，還自詡以“台灣總統走進白宮”作為政治目標。可見其“台獨”色彩非常露骨，完全不加掩飾。如果形容蔡英文為“半明半暗台獨”，賴清德即為“明目張膽台獨”，從而形成當前台海的緊迫時刻。兩岸關係的第二個支柱是感情支柱，即認同台灣人也是中國人。民進黨根本不承認自己是中國人，這也使得大陸承諾的“中國人不打中國人”和“中國人要幫中國人”，失去理論基礎，如何能夠不打及要幫？民進黨豈非蓄意招來大陸對台灣要打及不幫？愚蠢至極。因此，兩岸關係確實到了前所未有的關口。



張榮恭認為，縱使賴清德一旦當選後回頭講“憲法”，仍不足以回應緩和台海局勢的需求。以蔡英文為例，曾提出依“中華民國憲法”處理兩岸關係，但大陸認為是“未完成的答卷“。至2021年10月，蔡英文宣稱中華人民共和國和“中華民國”互不隸屬，這其實是以現行“國號”為名的“台獨”，表面上卻還在肯定“憲法”，所以是半明半暗的獨。賴清德則不只是說中華人民共和國和“中華民國”互不隸屬，就連“憲法”也加以詆毀否定，毫無掩飾，成為明目張膽的獨。這是他和蔡英文的不同及更加冒險之處。2019年賴清德就講“中華民國憲法”有中國思想，不利台灣團結；最近更揚言“憲法”是神話、是災難。如果賴清德上台，就和大陸對兩岸關係的政治定位完全衝突對撞，不僅是其個人以身試法，更是策動全民“以台試戰”。

