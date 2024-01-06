唱響京腔雅韻：200年湖廣會館煥新開鑼

煥然一新的湖廣會館建築。（來源：香港文匯網） 中評社香港1月6日電／據香港文匯網報導，湖光夢轉屹百年，廣唱千曲繞梨園。始建於1807年的北京湖廣會館歷經一年半修繕後於5日晚正式亮相。當氣度恢宏的京腔雅韻迴環於古雅的飛閣流丹之上，200餘年的湖廣會館霎時重煥光輝。民眾不僅能在煥然一新的湖廣會館聽京劇看好戲，還可以在北京首個戲曲博物館瞭解京劇的誕生發展史。



走進湖廣會館，古色古香的裝潢唯美唯幻。場燈漸暗，聚光燈亮起。古戲樓台前端紗幔光影朦朧，空靈琴音在古戲樓緩緩流動，民國京劇老戲班人生百態的動人故事向觀眾娓娓道來。據介紹，為湖廣會館量身定製的沉浸式駐場戲《湖光洄夢》，將國粹京劇藝術與200多年的古戲樓結合，打造“三台兩院”演藝新空間，把舞台延伸到後台、戲台、觀眾席和兩處庭院，融戲於景，戲景相融，用戲劇融合會館和戲曲之間的文脈，探索傳統戲曲的當代表達，擦亮“會館有戲”文化金名片。湖廣會館化身開放舞台，觀眾跟隨戲中人的腳步，遊歷湖廣會館的古戲樓、後台、窗欞、庭院等場景，通過演員的細膩表演讓觀眾更直觀地體悟湖廣會館的歷史文脈及其獨有的戲曲風韻。



北京湖廣會館始建於1807年，是國家級重點文物保護單位，留下了眾多梨園名家及名票的足跡，梅蘭芳、譚鑫培、陳德霖、田桂鳳、時慧寶、王君直等京劇名家都曾在這裡登台表演。始於清晚期的“庚揚集”，是社會名流、名角票友在湖廣會館設立的票社雅號，名揚全國，賡續至今。記者獲悉，北京湖廣會館內的“北京戲曲博物館”亦與同日與觀眾見面，正推出兩個特色展覽。《“菊海鴻濛”京劇發祥地展》呈現珍貴的戲曲文獻、文物、圖片和音像資料，帶領觀眾感受發祥於西城的京劇文化。《“巍然華構”北京湖廣會館歷史文化展》以“文萃湖廣”“輝煌湖廣”兩個篇章，呈現了歷經風雨滄桑依然生生不息的湖廣歷史。



（來源：香港文匯網）