多部委密集發聲　透露下一步政策發力重點

山東省棗莊市永安鎮的一名技術工人在生產吉他產品（圖片來源：新華社） 中評社北京1月6日電／據上海證券報報導，近日，國家發展改革委、財政部、工業和信息化部等多個部委相關負責人密集發聲，透露出下一步政策發力重點和工作思路。



進一步研究鼓勵和引導消費的財稅政策



2024年如何推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，培育壯大新型消費，相關部門正在努力破題。除了汽車、家居、家電等傳統消費外，重點培育和壯大數字消費、綠色消費、健康消費等新型消費，將是今年擴大內需的有力抓手。

“圍繞居民消費升級方向，財政部將進一步研究鼓勵和引導消費的財稅政策，著力提升消費能力、優化消費環境、培育新型消費。”財政部部長藍佛安表示。

商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒介紹，將抓好各項政策落地開花，激發有潛能的消費。比如，大力發展數字消費，推動直播電商、即時零售、在線文娛等新業態新模式健康發展；繼續擴大綠色消費，提高消費的“含綠量”，降低消費的“含碳量”；增加健康消費領域商品和服務的供給；推動老字號創新發展等。

投資方面，多部委將圍繞推動區域協調發展、鄉村振興、新型城鎮化、科教興國等，合理把握投資方向，科學開展項目決策，確保投資形成高質量供給。

國家發展改革委固定資產投資司司長羅國三表示，將加快推進重點領域項目建設。有力推進“十四五”規劃102項重大工程實施。支持關鍵核心技術攻關，推動戰略性新興產業集群發展。加快新型基礎設施建設，大力發展數字經濟等。



多方面提升產業科技創新整體效能



2024年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。多部委明確，將加強全產業鏈謀劃和中長期系統布局，從體制機制創新、技術攻關突破、產業生態培育、財政政策支持等多方面提升產業科技創新整體效能。

近年來，財政部持續發力科技創新。藍佛安透露，下一步將加大財政科技投入，進一步調整優化使用方向，向基礎研究、應用基礎研究、國家戰略科技任務聚焦。

具體來看，相關部門將統籌宏觀調控、財政可持續和優化稅制的需要，落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展。同時，在強化政策協同發力上下功夫，使財政與貨幣、就

