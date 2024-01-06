第七屆老舍戲劇節落幕：期待升級再出發

（来源：北京青年报） 中評社北京1月6日電／據北京青年報報導，隨著跨年上演的第七屆老舍戲劇節閉幕大戲——話劇《駱駝祥子》在北京天橋藝術中心中劇場完成首演，並以清新的舞台表達收穫高口碑，第七屆老舍戲劇節畫上圓滿的句號。由北京市演出有限責任公司出品的話劇《駱駝祥子》，作為創辦七年以來老舍戲劇節的首部委約作品，在戲劇行業的“重啟”之年、在2023年與2024年的交替之際亮相，呈現給戲劇市場一部風格化的經典解讀，也預示著老舍戲劇節厚積薄發，並將以更加穩定的步伐和朝氣蓬勃的面貌再上新台階。



老舍戲劇節行至七年，歷經積累沉澱，從首屆終於有一個戲劇節叫老舍，再到“京城文化新地標”的打造；從特殊時期的溫暖守候，再到如今萬象更新、重新出發，始終堅守戲劇文學精神這一內核初心。在與極狐汽車達成戰略合作的初始之年，第七屆老舍戲劇節用24部47場演出，用特別策劃的戲劇citywalk活動以及多場論壇活動，打造了一個更加豐滿的戲劇節。極狐汽車和老舍戲劇節兩大“京派”強強聯手，共同推動京城文化繁榮發展和百姓生活幸福指數升級。第七屆老舍戲劇節的文學濃度、藝術品質與商業支持三大元素，在本屆老舍戲劇節中形成了一個和諧共生、彼此成就的平台。



觀眾感慨看懂了之前沒看懂的道理



2023年12月29日晚，天橋藝術中心中劇場座無虛席。北演出品的話劇《駱駝祥子》熱情開演。與以往由小說《駱駝祥子》改編的作品不同，在話劇《駱駝祥子》的舞台上，主角祥子並非由一個演員飾演，而是由徐星博、劉欣然、方旭三位演員飾演不同階段的祥子，從而呈現出祥子的完整一生以及他的全部心路歷程。三位演員也並非現實主義、線性接力飾演，而是採用跨時空對話的方式，讓祥子這樣一個“悶葫蘆罐”式的人物，在舞台上得以自由地袒露自己的內心，讓觀眾更多面、更豐富地瞭解“少言寡語”的祥子。



此外，該劇音樂上將鼓、三弦等中國傳統樂器與小提琴等西方樂器相融合，整體節奏明快又不失力量感。服裝、造型更是別出心裁。除了三個祥子外，劇中的所有角色都是以車夫的形象為基礎，適時在舞台上通過服裝的變化完成角色轉換。首演結束，觀眾對作品給予了極高的評價。有觀眾感慨：“上學時看小說沒看懂的道理，謝謝這場話劇告訴了我：原來你我又何嘗不是祥子？”

