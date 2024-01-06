中國網評：金磚擴員擦亮南南合作“金招牌”

圖為金磚國家領導人會晤。（來源：新華社） 中評社北京1月6日電／據中國網報導，1月1日，金磚合作機制迎來歷史性時刻。沙特、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞五國正式成為金磚國家成員。從此，金磚成員國數量由5個擴充為10個。此次擴員意味著，金磚合作機制的成功實踐，獲得廣大發展中國家普遍認可，同時也意味著，其作為“全球南方”國家合作的典範，擁有更廣泛的代表性。擴員後的金磚國家覆蓋人口達35億，GDP之和占全球的28%，原油產量占全球的44%，成為推動全球多極化發展的一支舉足輕重的力量。



“金磚國家”的概念發端於高盛經濟學家吉姆·奧尼爾於2003年主持撰寫的研究報告《與金磚國家一起夢想：通向2050之路》。奧尼爾在該報告中預測，以中國、俄羅斯、印度、巴西為代表的“金磚國家”的經濟總量，將在本世紀中葉超越西方六大工業國。金磚合作機制自2009年建立以來，正一步步印證著奧尼爾的預言。15年來，金磚合作機制不僅為促進全球經濟增長發揮著“穩定器”和“動力源”的作用，而且日益成為發展中國家爭取國際話語權、參與全球治理的重要平台。



經貿合作是金磚國家合作的壓艙石和推進器。在2015－2021年間，金磚國家內部的出口增長了45%，經濟總量占世界的比重躍升至25%，吸引外資約占全球的45%。近年來，世界面臨新冠疫情衝擊、地區衝突、能源短缺、通脹高企等全球性風險，美歐國家掀起的加息潮嚴重拖慢了全球經濟復甦步伐。與此同時，金磚國家則成為促進全球經濟增長的主引擎和穩定全球金融的重要力量。2021年，金磚五國的經濟增速高達7.6%，比世界平均增速高出2.1個百分點。成立15年來，金磚國家對全球經濟增長的貢獻率超過50%，在2006－2016年間更是達到69%，成為世界經濟增長的中流砥柱。



金磚合作機制始終堅持通過平等協商推進務實合作。這是金磚合作機制與美西方國家主導的G7等封閉式“小圈子”的最本質區別。金磚合作機制自誕生以來，一直推動踐行真正的多邊主義和助力國際秩序的多極化發展，致力於為“全球南方”國家爭取更大的話語權。在金融方面，美西方國家所主導的國際貨幣基金組織、世界銀行等國際金融機構長期對新興經濟體設置苛刻的貸款條件，導致發展中國家難以獲得有效的資金援助。

