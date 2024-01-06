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美國總統拜登開始2024年大選競選活動
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2024-01-06 11:09:26
圖為白宮門前。（來源：新華社）
中評社北京1月6日電／據央視網報導，當地時間1月5日，美國總統拜登在賓夕法尼亞州開始其2024年大選的第一站活動。
（來源：央視網）
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