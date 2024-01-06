黃金時間已過　日本災區200多人生死未蔔

1月4日，一名市民查看日本石川縣輪島市“輪島早市”廢墟。（來源：新華社） 中評社北京1月6日電／據新華社報導，日本能登半島地震遇難人數5日下午增至94人，仍有222人下落不明，許多是老人。災後救援黃金72小時已過，周末將迎來降雪，廢墟下受困人員生存希望渺茫。



道路中斷依舊是救援物資運輸最大難題。逾3.3萬名避難民眾亟待援助。



根據石川縣政府發布的失聯人員名單，222人主要來自重災區輪島市、珠洲市，且多為老年人。當地居民說，許多被壓在房屋下的失聯人員很可能是老人。



石川縣知事馳浩說，截至4日下午4時左右，黃金72小時已過，“那些需要救援的幸存者生還幾率據信將大幅下降”。



救援人員當天晚些時候在輪島市救出兩名被困廢墟的老婦，社交媒體上一片歡呼。然而，時間正在流逝。天氣預報災區周末有雪，尋找幸存者更加緊迫。



日本首相岸田文雄4日決定把支援災區的自衛隊員增至4600人。海上自衛隊用氣墊船把推土機等清障所需重型設備送到岸上。按照馳浩的說法，地震導致海床抬起變形，大型艦船無法在能登半島一些海港靠岸。



一些自衛隊員進入災區，加入災後頭幾天主要由消防員和警察擔綱的搜救隊伍。在輪島市，法新社記者看到，一組自衛隊員從一座倒塌房屋破碎的窗戶進入，尋找一名失聯居民。一名自衛隊員喊道：“裡面有人嗎？請回答！”



地震發生第四天，災情全貌仍不清楚。共同社5日報導，石川縣內村落仍有700多人處於孤立無援狀態。輪島市有14個地區同樣成為孤島，無法統計受災人數。市政府接到超過40起“有人被埋”的報告，災情可能進一步擴大。

