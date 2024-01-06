泰國出版中文盲文教材：用指尖感悟中國文化

在泰國芭提雅，泰國盲校教師和中文教師參加由泰國盲人協會組織的中文盲文教材培訓。（來源：新華社） 中評社北京1月6日電／據新華社報導，盲文是觸覺的語言，讓“文字”在讀者的指尖流淌。1月4日“世界盲文日”到來之際，泰國盲文推廣和發展基金會主席德瓦蓬·邦貝向新華社記者展示了不久前泰國出版的中文盲文教材。



泰國盲文推廣和發展基金會隸屬於泰國盲人協會。據德瓦蓬介紹，泰國現有17所盲校，隨著泰中兩國近年來在經濟和文化方面交流不斷深入，越來越多的盲校開始開設中文課程，對中文盲文教材的需求也越發迫切。



“視障學生如果想學好中文，除了聽說能力，讀寫也很重要。”德瓦蓬說，泰國清萊皇太后大學的中文教學水平非常優秀，且有教授視障學生的經驗，去年泰國盲人協會選擇與該校漢學院教師合作編寫泰國中文盲文教材，希望該教材能幫助視障學生更方便更高效地練習中文讀寫。



作為泰國中文盲文教材的作者之一、清萊皇太后大學漢學院教師許玖寶告訴記者，泰國此前缺乏系統完善的中文盲文教材，此次編寫的教材將服務於泰國視障學生、盲校教師和不同階段的泰國中文學習者。



“泰國中文盲文教學方面的人才和成果較少，我們缺少相關成品可供參考，只能請教懂盲文的中國視障朋友。”許玖寶說，編寫期間他和同事還專門訪談了多名泰國視障學生和盲校教師，以期貼近使用者的實際需要。



經過兩個月的編寫修改，泰國中文盲文教材於去年年中完成。首批印刷了300本，用於培訓泰國盲校教師。德瓦蓬表示，今年基金會預計再印刷200本教材並推廣至泰國多所盲校供視障學生使用。許玖寶計劃經過一兩年的教學實踐後，收集使用者反饋，對教材進行改進升級。



為激勵更多視障學生學習中文盲文，泰國盲人協會還將在今年舉辦首屆視障人士讀寫中文盲文比賽。德瓦蓬說：“如果泰國未來能開放視障人士參加中文等級考試，相信他們學習中文的熱情會更高。”

