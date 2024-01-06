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侯友宜：綠委羅致政傳出不雅片　賴快查真相
http://www.CRNTT.com   2024-01-06 12:43:19


侯友宜接受媒體聯訪，促賴清德查清羅致政不雅片是否是中共介選。（中評社　楊騰凱攝）
　　中評社新北1月6日電（記者　楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯有今日表示，民進黨“立委”羅致政被傳不雅影片，民進黨也說是中共介入選舉，他要問民進黨賴清德，如果有不雅影片，賴不就趕快查清楚，給大家一個真相。

　　侯友宜今日參拜板橋深丘福德宮，並啟動車隊掃街，陪同者包括朱立倫以及國民黨新北市“立委”候選人葉元之、林國春。侯友宜也接受媒體聯訪。

　　賴清德近期都說中國大陸介入選舉，怎麼看？
 


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