游淑慧：賴清德像鸚鵡一樣　問啥都答介選

左起台北市議員林杏兒、游淑慧、汪志冰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月6日電（記者 張穎齊）新北市國中生割頸案掀死刑存廢討論，受害者家屬沉痛呼籲，堅決反對廢除死刑，但民進黨2024候選人賴清德卻指，特定臉書協同使用帳號將新北割頸案連結廢死是大陸介入選舉。中國國民黨“立委”候選人游淑慧6日大酸，賴清德現在就像鸚鵡一樣，問賴什麼問題，賴都慧答大陸介選，只要與民進黨不一樣就是中共同路人，賴也不敢答廢死，可笑。



台北市第二選區（大同、南士林）“立委”選戰，由游淑慧對上民進黨王世堅，是綠大於藍的艱困選區。國民黨副手候選人趙少康今日上午到台北市士林區游淑慧競選總部輔選，一同車隊掃街拜票，與會的還有國民黨台北市議員汪志冰、林杏兒，游淑慧會前受訪。



記者問，賴清德將死刑存廢扯到大陸介選，游淑慧說，死刑存廢與同志婚姻議題一樣，有不一樣的社會認同與價值，但現在只要與民進黨不一樣的立場，都是中共同路人嗎？賴清德連在是否廢死都要扯大陸，所以民進黨的同路人就是都讚成廢死囉？賴迄今還是不敢說支不支持廢死，真是可笑，民進黨寫著“台獨”的黨綱，賴清德也不敢說，難怪台灣民眾黨2024候選人柯文哲都酸賴是“台獨”龜孫，賴到底是精神分裂嗎？

