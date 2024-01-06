中評社北京1月6日電／據新華社報導，國務院任免國家工作人員。



任命汪洋為國務院副秘書長；任命李保俊為民政部副部長；任命董昕為國家廣播電視總局副局長；任命秦玉雲為國家糧食和物資儲備局副局長；任命李雲卿為國家林業和草原局（國家公園管理局）副局長；任命林振義為國家檔案局副局長。



免去呂偉紅（女）的海關總署副署長職務；免去楊小偉的國家廣播電視總局副局長職務；免去魏洪濤、解津偉的國家檔案局副局長職務；免去王言彬的國家保密局副局長職務；免去王洋的中國工程物理研究院副院長職務。