中小銀行增資擴股持續　國資背景股東頻現

中評社北京1月6日電／據證券日報報導，在中小金融機構改革化險背景下，中小銀行增資擴股仍在持續。近日，本溪銀行、德陽農商銀行、雅安農商銀行等多家地方性商業銀行的增資擴股事宜獲得國家金融監督管理總局相關省級監管局及地市監管分局批覆同意。經梳理，這些中小銀行增資擴股的方式主要包括原股東出資增持、新股東認購入股，且部分增資股東有國資背景。



具體來看，國家金融監督管理總局遼寧監管局批覆稱，同意遼寧省財政廳全資控股的遼寧金融控股集團有限公司（下稱“遼寧金控”）認購本溪銀行10億股股份。認購完成後，遼寧金控合計持有該行10億股股份，占該行增發後總股本比例的48.03%。此前，本溪銀行獲批募集不超過10億股股本。



根據本溪銀行2020年年度報告披露的股東持股情況，本溪市城市建設投資發展有限公司以17.90%的持股比例，位列該行第一大股東。第二、第三大股東分別為盛京銀行股份有限公司、本鋼集團有限公司（下稱“本鋼集團”），持股比例分別為11.88%、9.99%。



目前，本鋼集團持有的本溪銀行9.99%股份正在上海聯合產權交易所掛牌轉讓。如轉讓成功，本鋼集團或將退出本溪銀行股東行列。而遼寧金控將強勢入股，並以48.03%的持股比例成為本溪銀行第一大股東。資料顯示，本溪銀行是在原本溪市城市信用社股份有限公司的基礎上，於2010年4月2日揭牌成立。



雅安農商銀行的股權變更請示獲得國家金融監督管理總局雅安監管分局同意。相關批覆內容顯示，雅安發展投資有限責任公司（下稱“雅安發展投資”）獲得雅安農商銀行的股東資格。同時，雅安發展投資受讓兩位法人股東所持該行8558.49萬股股份，並增持該行5000萬股股份。股權變更後，雅安發展投資共計持有該行13558.49萬股股份，占該行此輪增資擴股完成後總股本的5.53%。資料顯示，雅安發展投資的實際控制人為雅安市政府國有資產監督管理委員會。



國家金融監督管理總局德陽監管分局相關批覆內容顯示，德陽市傑陽資產運營管理有限公司（下稱“德陽市傑陽資產運營管理”）、德陽市產融服務集團有限公司（下稱“德陽市產融服務集團”）的德陽農商銀行股東資格獲批同意。其中，德陽市傑陽資產運營管理受讓4位法人股東所持該行15673.68萬股股份，股權變更後，德陽市傑陽資產運營管理持有該行22509.98萬股股份，占該行此輪增資擴股完成後總股本的5.49%；德陽市產融服務集團增持該行21568.81萬股股份，占該行此輪增資擴股完成後總股本的5.26%。資料顯示，德陽市產融服務集團由德陽市國有資產監督管理委員會全資控股；德陽市傑陽資產運營管理由德陽市國有資產監督管理委員會間接持股。

