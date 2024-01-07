汪志冰：韓已號召團結　柯蹭韓粉效果有限

國民黨台北市議員汪志冰接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月7日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，中國國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜5日在台南大造勢直言“沒有‘總統’選柯文哲、‘立法院長’選韓國瑜這種話，支持韓國瑜就要支持國民黨候選人侯友宜！”韓國瑜好友、國民黨台北市議員汪志冰接受中評社訪問表示，韓強烈表態是與侯綁在一起的，沒任何分裂的空間，號召要團結，因此她認為柯想蹭韓粉的效果有限。



汪志冰，祖籍四川達州，美國東密西根大學文學碩士，6連霸台北市第一選舉區（北投、士林）議員。歷任全台總工會秘書長、日本亞太經貿研究中心研究員、“經濟部”航天工業發展推動小組專案經理、台北市體育總會啦啦隊協會理事長等。



柯文哲近期頻頻拉攏韓國瑜，衣服及造勢會場特別展示青天白日滿地紅的旗幟與徽章小物，自稱挺韓的前高雄鳥松里長陳清茂與部分直播主更表態支持柯文哲。



汪志冰表示，韓國瑜說出“沒有‘總統’選柯文哲、‘立法院長’韓國瑜，大家堅定支持侯友宜”這些話，最主要就是澄清，傳達很強烈的訊息，就是要與侯友宜綁在一起，國民黨沒有任何分裂的空間與本錢，因此在這樣的狀況下，韓國瑜不希望有人假韓國瑜之名，進行分裂的行為，絕不容許國民黨內部分裂，國民黨一直都希望與柯文哲藍白合作，何況在這節骨眼上更要團結，韓用急切的語言、強烈的聲音，來表達固本。



汪志冰向中評社說，柯文哲現在的戰略，就是想要很用力地洗白、甚至洗到偏藍，但國民黨支持者都認為，柯文哲的內心本質還是綠底，在最後關頭，柯文哲因害怕被棄保，所以刻意將自己與國民黨、韓國瑜的連結放大，看能否蹭一點、算一點。



汪志冰直言，但她認為柯文哲蹭韓國瑜的效果滿有限的，因柯給大家普遍的印象就是顛三倒四，今天與明天講得不一樣，讓大家都有很多問號，對於柯這樣沒誠信的人，所作的表態，大家會相信嗎？她覺得是大打折扣，且從韓起初跳下來輔選，一直到現在，韓的態度都非常明確，不會因柯文哲這樣的蹭度，就動搖韓的決心，大家相信韓，也相信韓推薦的侯友宜。

