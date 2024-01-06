中證新交所亞洲新興市場科技指數正式發布

中評社北京1月6日電／據證券日報報導，1月5日，據上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）官網消息，近日，由上交所與新加坡交易所集團（以下簡稱“新交所”）合作編制的中證新交所亞洲新興市場科技指數正式發布，兩所指數合作項目由此實質性落地。



作為兩所聯合發布的首條跨境合作指數，中證新交所亞洲新興市場科技指數由中證科技龍頭指數和新交所泛東南亞科技指數按照等權重合併組成，是做好科技金融引領和高水平對外開放戰略的實質性落地之舉。



中證新交所亞洲新興市場科技指數聚焦互聯網、半導體、信息技術服務等前沿科技領域，能較好地反映亞洲新興市場科技領域上市公司證券的整體表現，投資者可借此便捷地觀測和配置亞洲新興市場科技領域相關公司。



自2004年簽署合作諒解備忘錄以來，上交所與新交所長期保持良好交流合作關係。近年來，隨著共建“一帶一路”深入推進，包括中國和東南亞國家等在內的亞洲新興經濟體已成為全球產業鏈中至關重要的一環。



為便利境內外投資者更好把握亞洲主要新興市場科技企業的成長機會，在上交所與新交所的合作框架下，上交所指導中證指數有限公司與新交所探索指數合作新模式，合作編制了中證新交所亞洲新興市場科技指數。



此次滬新合編指數，是上交所繼2021年與韓國交易所共同推出3條合編指數後，在指數對外合作領域的又一積極成果，將有助於提升中國本土指數體系的國際影響力和競爭力，發揮指數在中國資本市場對外開放進程中的重要作用，也將為境內外投資者跨境配置資產提供新選擇。



上交所表示，下一步，將在中國證監會的統一部署和指導下，繼續拓展與境外交易所的創新合作，吸引更多境外投資者通過多元化投資方式配置中國，推動資本市場高水平制度型雙向開放。



（來源：證券日報）