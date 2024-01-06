外貿新動能持續增強　數字貿易潛力大

中評社北京1月6日電／據證券日報報導，中央經濟工作會議提出，“要加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤，拓展中間品貿易、服務貿易、數字貿易、跨境電商出口”。1月3日，商務部召開黨組擴大會議提到，要“加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤”。



如何加快培育外貿新動能，2024年穩外貿怎麼幹，《證券日報》記者就此採訪了多位專家。



“從產業端來看，外貿新動能是新產品、新技術、新標準；從貿易端來看，新動能就是新領域、新模式、新業態。例如，數字貿易、市場採購貿易等。”商務部研究院學位委員會委員、研究員白明在接受《證券日報》記者採訪時表示。



上海立信會計金融學院自貿區研究院副院長肖本華對《證券日報》記者表示，當前，外貿新動能在三個方面均有所表現。一是表現在貿易產品結構上，以太陽能電池、鋰電池、電動載人汽車為代表的“新三樣”出口，逐步取代服裝、家電、家具等“老三樣”的主體地位。二是在貿易方式上，數字貿易、跨境電商貿易發展迅速。三是在貿易主體上，民營企業占比提升，未來還有很大增長空間。



從貿易產品結構上看，海關總署公布的數據顯示，2023年前三季度，我國“新三樣”產品合計出口7989.9億元，同比增長41.7%，占我國出口比重同比提升1.3個百分點，達到4.5%。



從貿易主體上看，民營企業是外貿增長的主引擎。2023年前三季度，我國有進出口實績的民營企業51.18萬家、進出口16.34萬億元，分別占整體的85.7%、53.1%，同比分別提升1.1個百分點、3.1個百分點，規模可觀。2023年前三季度，民營企業在太陽能電池、鋰電池、電動載人汽車出口中的比重進一步提升至78.9%、59.9%和56.8%。



作為外貿新業態的跨境電商貿易與知識密集型服務貿易同樣表現亮眼。商務部數據顯示，2023年，我國跨境電商繼續保持快速增長，前三季度跨境電商進出口1.7萬億元，同比增長14.4%，拉動同期貨物貿易進出口增速超1個百分點。商務部最新數據顯示，2023年1月份至11月份，我國服務貿易繼續保持增長態勢。其中，知識密集型服務進出口24351.5億元，同比增長8.3%。

