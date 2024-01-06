中石油副總經理徐文榮被開除黨籍

中評社北京1月6日電／據中央紀委國家監委報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國石油天然氣集團有限公司原黨組副書記、副總經理徐文榮嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，徐文榮喪失理想信念，背棄初心使命，官迷心竅、權欲熏心，熱衷政治投機，為謀求職務晉升結交政治騙子，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題；違規從事營利活動，安排親屬在國有參股企業掛名領薪；毫無紀法底線，擅權妄為，靠石油吃石油，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務安排等方面謀利，並非法收受巨額財物。



徐文榮嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予徐文榮開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



（來源：中央紀委國家監委網站）