正風肅紀反腐在身邊　鐵紀保障顆粒歸倉

中評社北京1月6日電／據中央紀委國家監委網站報導，“今天還有輛運糧車，大概半小時就能到了。”打開“一鏈監”客戶端看了一眼，四川省南充市糧油服務中心工作人員吳海鑫對前來監督檢查的市紀委監委駐市發展改革委紀檢監察組副組長龍相安說。



運糧車輛怎麼走、走到哪兒，入庫糧食扡樣結果如何？現在，只要查查“一鏈監”便知。2023年3月，在南充市紀委監委駐市發改委紀檢監察組督促下，市發改委研製搭建的政策性糧油“一鏈監”全程追溯系統正式投入運行。



“政策性糧油運輸、入庫檢驗等環節鏈條長，監管難度大，糧食購銷領域腐敗問題易發多發。”龍相安介紹，“一鏈監”可實現對政策性糧油運輸、檢驗、倉內儲存全流程的監管，系統的預警處置功能，緊盯運輸、入庫檢驗、倉儲3個重點環節，預設了虛假糧源、轉圈糧預警、運輸安全預警、檢驗結果未錄入等10個高風險預警點位，為強化監督提供便利。



前不久，“一鏈監”系統發出一條預警：“四川閬中糧庫運糧車輛經過西充縣糧食和物資儲備有限公司鳳鳴庫區，在庫區附近有停留。”這條信息第一時間通過系統推送給糧食企業、監管部門、紀檢監察機關。



“收到預警後，我們立即開展調查核實。”閬中糧庫工作人員通過查看運糧車隨車糧情監控設備、調取相關記錄，確認該車輛僅在此停留，沒有出現揭篷卸糧的行為。在上傳相關報告後，預警自動解除。



科技賦能助力糧食安全監管。自運行以來，“一鏈監”已安全監管糧食輪換9.3萬餘噸，推送預警信息340條。南充市紀檢監察機關根據系統預警信息，核查問題線索17件，推動9類問題整改，約談糧食企業14家次、工作人員34人次。“2024年，我們將進一步梳理政策性糧油監督點位，研判風險點，鏈條化、體系化、清單化完善監督體系，持續完善系統功能，深化糧食購銷領域腐敗問題整治，牢牢穩住糧食安全的‘壓艙石’。”南充市紀委監委第五紀檢監察室主任劉凱說。

