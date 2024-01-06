日本能登半島地震已致110人死亡

中評社北京1月6日電／新華社援引日本媒體6日報導，能登半島地震已致石川縣110人死亡。石川縣當天發佈的數據顯示，本次地震還造成該縣516人受傷，另有211人下落不明。



綜合日媒報導，1日發生的能登半島地震造成輪島市、珠洲市等地大量房屋倒塌，輪島市等多地發生火災，其中輪島市著名觀光地“輪島早市”過火面積達4萬多平方米。石川縣統計顯示，目前因地震全毀或部分受毀住宅達365棟。截至6日上午，石川縣仍有超6.6萬戶斷水，約2.4萬戶停電，約3.14萬災民處於避難狀態。據報導，一些避難所因人員密集、衞生狀況差，已出現新冠等群發感染情況。



目前，重災區輪島市、珠洲市和能登町的受災情況還未有完全統計。輪島市市長坂口茂5日表示，至少接到約100條報警求助說有人被埋在倒塌建築物內。日本首相岸田文雄6日要求相關部門“全力以赴進行搜救”。



據日本氣象廳公佈，截至6日8時，氣象廳在能登地區觀測到震度1以上地震達1045次，超過該地區過去3年同等震度地震次數總和的兩倍。該廳還預測，災區降雨將持續到7日，呼籲災民警惕塌方等次生災害。



當地時間1日16時10分（北京時間15時10分），日本石川縣能登半島發生7.6級地震並引發海嘯。日本氣象廳將此次地震命名為“能登半島地震”。