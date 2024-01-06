王毅談中美關係發展歷程帶來的啟示

中評社北京1月6日電／新華社報導，1月5日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京出席紀念中美建交45周年招待會。王毅闡述了中美關係45年發展歷程帶來的三點啟示：



一是和平是中美關係最根本的基石。中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，兩國人口佔世界四分之一，雙方經濟總量超過世界三分之一，中美兩個大國不衝突、不對抗，這本身就是人類最重要的和平紅利。同時，作為聯合國安理會常任理事國，中美對世界的和平與安全負有重大責任，應當展現大國格局，發揮大國作用。



二是合作是中美相處最正確的選擇。過去數十年來，無論是打擊恐怖主義、應對國際金融危機，還是抗擊埃博拉、政治解決熱點問題，全世界都看到了中美合作的力量。當前形勢下，兩國之間的共同利益不是更少了，而是更多了，兩國開展合作的必要性不是減弱了，而是更強了。可以說，中美合作對兩國乃至對世界來說，已經不是可有可無的選答題，而是必須認真解決的必答題。



三是共贏是中美交往最本質的特徵。中美之間近7600億美元的雙邊貿易和2600多億美元的雙向投資，深刻反映了兩國在經濟結構上的高度互補、在全球產供鏈上的深度聯接、在共同發展上的利益與共。這是全球化背景下國際產業分工的必然結果，是兩國經濟界的理性選擇，是雙方利益互補的自然取向。中美互利合作如同流向大海的滔滔江水，人為搞脫鉤封堵，只是逆潮流而動，必然得不償失，反噬其身。