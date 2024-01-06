王毅就落實中美元首共識提出三點主張

中評社北京1月6日電／新華社報導，1月5日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京出席紀念中美建交45周年招待會時，就落實好兩國元首重要共識提出三點主張：



一是要堅持相互尊重，當務之急是樹立正確認知。中美兩國是伙伴還是對手？這是管總的方向性問題。中國人崇尚“道並行而不相悖，萬物並育而不相害”。中國的發展振興有著強大內生動力，反映了歷史必然邏輯。以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，意味著中國將為世界和平發展承擔更大責任、發揮更大作為。中國無意取代誰、凌駕誰，更無意謀求霸權，願在相互尊重的基礎上，致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係。希望美方也能放鬆心態，本著平等和包容的態度，尊重中國人民的選擇，尊重中國的發展道路，尊重中國的核心利益，尊重中國捍衞國家的主權和領土完整。



二是要堅持和平共處，重中之重是有效管控分歧。中美社會制度、發展道路各異，這源於雙方不同的歷史文化傳統。不能因為存在分歧就走向對抗，更不能動輒揮舞制裁大棒，搞強權霸權和零和博弈。關鍵是要有求同存異的遠見和定力，不讓分歧和差異主導或干擾兩國關係。45年前，中美能夠超越分歧實現建交，今天我們更應該有這樣的格局和擔當。習近平主席曾指出，不能讓分歧成為橫亙在兩國之間的鴻溝，而要想辦法架起相向而行的橋梁。這才是中美處理分歧的正確思路。



三是要堅持合作共贏，壓艙之石是推進互利合作。過去一段時間，在雙方共同努力下，兩軍在平等和尊重基礎上恢復溝通對話，禁毒合作工作組也在排除單邊制裁障礙後即將啟動。下步，雙方要繼續充分用好在外交、經濟、金融、商務、農業等領域恢復或建立的各項機制，盡快把溝通的橋梁搭起來，把合作的道路鋪起來，排除兩國交往面臨的各種障礙，穿透虛假信息製造的各種“繭房”，不斷拉緊兩國人民之間的紐帶，為中美關係健康發展提供更多正能量。