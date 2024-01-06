中國人民銀行公佈2024年重點工作

中評社北京1月6日電／中國人民銀行5日對外公佈了2024年的重點工作。中國人民銀行介紹，2024年將從穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，聚焦五篇大文章支持重點領域和薄弱環節，穩妥推進重點領域金融風險防範化解等方面發力，全力推動金融高質量發展。



1月4日至5日召開的2024年中國人民銀行工作會議，從十個方面提出了2024年的重點工作，其中“持續推進全面從嚴治黨”位列首位。中國人民銀行表示，不折不扣貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神，扎實做好中央巡視整改，壓實各級黨組織全面從嚴治黨主體責任，加強幹部隊伍建設。



在貨幣政策方面，中國人民銀行提出“穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效”，這與中央經濟工作會議的要求相一致。2024年，中國人民銀行強調“注重新增信貸均衡投放，提高存量資金使用效率”，並明確“促進社會綜合融資成本穩中有降”的目標。



落實好加大力度支持科技型企業融資行動方案，延續實施碳減排支持工具和普惠養老專項再貸款，抓好金融支持民營經濟25條舉措落實……會議提到了一系列現有政策和工具，聚焦五篇大文章支持重點領域和薄弱環節。



在防範化解金融風險方面，中國人民銀行將指導金融機構按照市場化、法治化原則，合理運用債務重組、置換等手段，支持融資平台債務風險化解。因城施策精準實施好差別化住房信貸政策，滿足各類房地產企業合理融資需求，抓好房地產“金融十六條”及金融支持保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造等政策落實。推動化解中小金融機構風險，推動重點機構風險處置。



在金融市場建設方面，中國人民銀行明確提出，要建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的金融市場，進一步優化融資結構、市場體系、產品體系，為實體經濟發展提供更高質量、更有效率的融資服務。



推動金融業高水平開放、穩慎扎實推進人民幣國際化、持續深化金融改革、持續提升金融服務和管理水平……會議指出，2024年各項工作任務艱巨。中國人民銀行將主動作為、攻堅克難，貫徹落實好部署，全力推動金融高質量發展。