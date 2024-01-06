寒冬心血管疾病高發，這些年輕人是危險人群

（來源：新華社） 中評社北京1月6日電／據中國青年報報導，“氣溫‘過山車’又要發車了，小寒節氣或再迎寒冷暴擊。”1月1日，中國氣象局發布消息，預計1月6日小寒節氣前後，將有一股強冷空氣影響我國，中東部大部地區有明顯降溫，平均氣溫普遍下降4－8℃，部分地區下降10－12℃。



上一波寒潮來臨時，有媒體報導，武漢科技大學附屬天佑醫院心血管內科兩個月內收治了50多位40歲以下的心梗及冠心病患者。首都醫科大學附屬北京安貞醫院血管內科副主任醫師田軼倫在門診也遇到了相同的情況，寒潮來臨後，他門診患者中近1／4是40歲以下的年輕人。



老百姓口中的“數九寒天”剛剛開始，針對後續有可能出現的寒潮降溫，受訪專家表示，有心血管疾病風險的年輕人需要警惕，謹防因低溫誘發的冠心病、心梗、腦梗等疾病。



突發寒潮降溫會導致血管收縮、血壓升高



來田軼倫門診就診的年輕患者中，典型的冠心病、急性心肌梗死等患者以胸痛症狀為主。此外，還有更多年輕患者的症狀是“心臟附近難以描述的不適感，可能是悶、痛，也可能是壓迫感，比較模糊。”田軼倫說。



北京大學第一醫院心血管內科副主任醫師於揚也發現，近1個月，來問診的年輕心血管疾病患者有所增多。“他們大多在30－40歲，很多人夏天血壓都沒什麼事，近1個月突然血壓就高了，頭暈、頭疼，感覺後頸部發僵發硬”。



於揚告訴記者，天氣寒冷會導致人體血管收縮，寒潮下血壓更容易波動，這都會給心臟增加負荷。同時，有基礎病的人群因為動脈粥樣硬化，會出現急性斑塊破裂、形成血栓，有的還會出現血管痙攣，這些都容易誘發心梗和腦梗。所以，冬天出現的心腦血管事件比夏天要多，例如心肌梗死、腦卒中、心律失常、血壓波動等。

