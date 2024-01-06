美债再创新高“威胁”美国经济

圖為美國第一共和銀行。（來源：新華社） 中評社北京1月6日電／据央视网报导，“你无法想象我们现在面临的生活压力，就像脖子上的绳索越勒越紧。”对于美国人卡尔·威莱特来说，2023年过得很不如意。受政府债务激增、物价高企等因素影响，像威莱特这样的普通美国人承受著沉重的经济负担。



新年过后，美国财政部公布的数据又给了他们一击：截至当地时间1月2日，美国联邦政府公共债务总额首次突破34万亿美元。这距离美债突破33万亿美元只过了三个半月，比美国国会预算办公室预测的时间提前了5年。



34万亿美元是个什麼概念？根据美国有关机构推算，它超过美国GDP的120%，意味著每个美国人至少背负10万美元债务；假如每户美国家庭每月贡献1000美元，这笔巨债要还上22年。这给美国经济和社会带来的压力可想而知。



如此巨大的债务是怎么产生的？有关专家对《国际锐评》表示，为了填补赤字，美国政府长期通过发行国债来获取资金。由於借贷成本极低，“美债雪球”越滚越大。新冠疫情暴发后，美国经济陷入困境。为刺激经济复苏，美国政府大量发债，使得债务增长速度快于预期。为抑制通胀，美联储又不断加息，进一步增加了美国政府还债成本。加上政府支出增加、税收减少，债务规模不可避免地扩大。



而这样的“美债雪球”不会停止。分析人士预计，按照目前趋势，美国政府每年将增加2万亿美元以上的债务。考虑到美国两黨在财政问题上缠斗激烈、政府没有要解決负债的迹象，外界预计美债问题还会进一步恶化。



据美国国会研究局统计，二战结束以来，为防止政府因资不抵债而关门，美国国会已调整债务上限上百次，而且常常拖到最后一刻才解決。最近的一次是去年6月，美国两黨经过疯狂拉据战，在最后关头达成共识，将债务上限暂停两年，避免了美债违约。这样的“胆小鬼游戏”反复上演，不仅造成市场严重动荡，也引发各界对美国政府还债能力的质疑。国际评级机构惠誉因此下调了美国主权信用评级。经济学博士弗拉基米尔·瓦西里耶夫表示，美国当局已将该国的金融政策带入死胡同。

