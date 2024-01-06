“國會山騷亂”陰影不散　美國政治紛亂加劇

中評社北京1月6日電／新華社發表文章指出，三年前，美國“國會山騷亂”事件震驚世界，揭開“美式民主”的假面，美國國際形象遭受重創。三年之後，這一事件的陰影不僅沒有散去，而且繼續在對美國政治生態產生影響。分析人士指出，隨著美國進入大選年，其國內黨爭和政治對立進一步凸顯，圍繞“國會山騷亂”的政治和法律紛爭將愈演愈烈，美國恐將陷入更多政治紛亂中。



“民主”塌方



2020年美國總統選舉後，時任美國總統、共和黨人特朗普拒絕向來自民主黨的對手拜登認輸，並反覆宣稱選舉存在大規模舞弊。2021年1月6日，大批特朗普支持者暴力闖入國會大廈，打斷認證總統選舉結果的進程，製造了“國會山騷亂”的“名場面”。



該事件造成5人死亡、上百名警察受傷及數百萬美元的財物損失。這場騷亂持續數小時，在直播鏡頭前被記錄下來，震驚全美及國際社會，讓美國所謂“民主燈塔”的形象進一步崩塌。



美國《華盛頓郵報》文章認為，“國會山騷亂”是美國民主不正常運轉的一個“極端標誌”。美國政治風險諮詢公司歐亞集團總裁伊恩·佈雷默曾點評：“世界上沒有哪個先進工業國家比美國在政治上更分裂或在政治上更失靈。”



“國會山騷亂”後，由民主黨人控制的眾議院再次彈劾特朗普，指控他“煽動叛亂”，但這一彈劾條款未在參議院通過。眾議院民主黨人後來成立調查委員會並發佈調查報告，稱“國會山騷亂”發生的核心原因就是特朗普。特朗普則否認對“國會山騷亂”負有任何責任，並稱這是一場不幸失控的抗議而非“叛亂”，同時指責民主黨人持續對他進行政治迫害。



截至2023年年底，美國已有超過1200人因關聯“國會山騷亂”被逮捕，他們被指控的罪名從輕罪非法闖入到重罪密謀叛亂，其中700多人認罪，約170人在審判後被定罪，僅2人被無罪開釋。美國司法部說，“國會山騷亂”調查可能是美國歷史上被起訴人數最多、證據量最大的調查之一。

