知識產權“組合拳”護航創新

中評社北京1月6日電／據新華社報導，2023年全年共授權發明專利92.1萬件、實用新型209.0萬件、外觀設計63.8萬件，註冊商標438.3萬件。1月4日召開的2024年全國知識產權局局長會議透露的這組最新數字，彰顯了過去一年我國蓬勃的創新活力和知識產權事業取得的不俗成績。



正如國家知識產權局局長申長雨在工作報告中所指出的，2023年，知識產權領域大事不斷、好事接連，事業發展穩中有進、進中提質，取得了沉甸甸的收穫，呈現出嶄新氣象。



知識產權轉化運用加速推進



數據顯示，去年，我國創新主體通過PCT（《專利合作條約》）、海牙、馬德里體系，分別提交專利、外觀設計、商標國際註冊申請73812件、1166件（前11個月）、6196件，穩居世界前列。



同時，知識產權服務創新主體能力不斷提升。知識產權系統深入開展專利導航服務，主動對接十餘項重點需求，支持產業布局和關鍵核心技術攻關。新認定一批知識產權優勢示範企業，總數達到10531家。



此外，我國知識產權轉化運用加速推進，支撐產業發展效能快速提升。去年，全國專利商標質押融資額達8539.9億元，同比增長75.4%，惠及企業3.7萬家。專利開放許可試點取得明顯成效，達成開放許可1.7萬項。知識產權價值加速顯現。2022年，專利密集型產業增加值達到15.3萬億元，占GDP比重增至12.7%。2023年前11個月，知識產權使用費進出口總額達3345億元。



成績的取得，得益於更加完善的頂層設計和系統部署。



經黨中央、國務院同意，國辦日前印發《知識產權領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案》，設立了國家知識產權強國建設工作部際聯席會議制度。此前國務院常務會議審議通過了《專利轉化運用專項行動方案（2023—2025年）》和《中華人民共和國專利法實施細則（修正草案）》，並圍繞“深入實施知識產權強國戰略，有效支撐創新驅動發展”主題，舉行國務院第四次專題學習，打出了一套知識產權“組合拳”。



聚力打造新質生產力



創新是引領發展的第一動力，保護知識產權就是保護創新。面向未來，申長雨強調，充分發揮知識產權制度供給和技術供給雙重作用，更好服務國家發展大局。



一是聚力支持全面創新，更好發揮知識產權的激勵保障作用。要加快完善與新技術發展相適應的知識產權工作體系，推動從源頭和底層解決關鍵核心技術問題，為搶占創新發展制高點提供有力支撐。



二是聚力產業轉型升級，更好發揮知識產權的賦能增效作用。提高科技創新成果轉化效益，需要深入開展專利轉化運用專項行動，促進專利鏈與創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合。要充分發揮專利、商標、地理標誌和數據知識產權的作用，促進創新型經濟、品牌經濟、特色經濟和數字經濟發展，服務構建現代化產業體系。



具體到2024年知識產權重點工作，申長雨表示，要加快推進商標法及其實施條例新一輪修訂、地理標誌專門立法研究，深入推進數據知識產權保護規則構建。



在全面推進知識產權轉化運用方面，申長雨說，要深入實施專利轉化運用專項行動；要健全產業知識產權協同發展機制，完善知識產權支撐關鍵核心技術攻關工作體系，優化專利導航服務，充分發揮專利在支撐綠色技術和未來產業發展中的重要作用，促進開辟新領域新賽道，打造新質生產力。



（來源：科技日報）