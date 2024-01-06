節日冰雪雙賦能：經濟數據彰顯中國發展活力

圖為河北唐山港。（來源：新華社） 中評社北京1月6日電／據央視網報導，透過數據看中國經濟。近日，一批經濟數據陸續發布，電商物流運行穩中有進、造船行業指標實現增長、哈爾濱冰雪旅遊火爆全網……進入1月份，隨著春節臨近，節日消費熱度有望繼續保持，“體育＋文旅、＋消費”的冰雪經濟鏈條加快形成，中國經濟彰顯活力。



2023年中國電商物流指數全年均值為110.1點



1月5日，中國物流與採購聯合會公布，2023年12月份中國電商物流指數為112.4點，電商物流需求仍維持高位。其中，冬季保暖服飾、冰雪旅遊裝備等商品成為電商物流需求的重要增長點。2023年電商物流指數全年均值為110.1點，比上年提高4.2點，電商物流總體運行穩中有進。



從後期走勢來看，節日消費熱度有望繼續保持，各大電商平台“年貨節”促銷活動陸續展開，“體育＋文旅、＋消費”的冰雪經濟鏈條加快形成，多種因素將推動電商物流指數繼續保持高位運行。



2023年12月份中國大宗商品指數為100.7%



1月5日，中國物流與採購聯合會公布，2023年12月份中國大宗商品指數為100.7%。分項指數顯示，供應量、銷售量均保持上升走勢，其中供應量升幅有所收窄，銷售增速小幅回升，而庫存量呈下降走勢。



綜合來看，當前國內大宗商品市場供應寬鬆，市場庫存整體減少。進入1月份，隨著天氣逐漸變冷以及春節臨近，終端企業需求將有所放緩，大宗商品整體交易活躍度將呈現季節性下降，大宗商品價格走勢趨於走低。

