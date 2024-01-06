連勝文：賴清德加特朗普會把台送進戰爭風暴

連勝文認為賴清德會把台灣送進戰爭風暴中。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月6日電（記者 盧誠輝）中國國民黨副主席連勝文今日到新竹輔選時表示，台灣因為民進黨沒有辦法在大陸和美國之間保持平衡與相對友好的關係，讓台灣走進兵凶戰危，更可怕的是，美國前總統特朗普又要出來選總統，如果特朗普當選了，再加上民進黨2024候選人賴清德，兩個瘋狂的人，一東一西，絕對會把台灣送進戰爭的風暴中。



爭取連任的國民黨新竹市“立委”鄭正鈐今日下午在新竹孔廟前舉辦造勢活動，包括連勝文、馬英九、國民黨桃園市長張善政、南投縣長許淑華、前台北縣長周錫瑋與國民黨前“立委”陳學聖等人都到場站台助講，現場湧入約2千人到場支持，藍營把握選前黃金周，全力衝刺。



連勝文上台助講時指出，這一次選舉最重要的是要重新確立台灣社會公平與正義的價值，要重新找回已經失去很久的民主政治中最重要的監督與制衡，一個人走路如果沒有保持平衡會跌倒，而國家失去了平衡會怎麼樣呢？看看現在的民進黨，台灣只要缺什麼就賺什麼，連一顆雞蛋都要賺，雞蛋是台灣很多弱勢家庭晚上唯一的蛋白質來源，民進黨欺負老百姓，碾壓你又能怎麼樣呢？



連勝文說，他的父親曾經對他講過，如果要參與政治與公共事務，有兩件事情絕對不能碰對，第一是不能碰錢，第二是不能碰色，這麼多年來他從來不敢忘掉父親給他的教誨，可是民進黨只要有權力就是“搶錢騙色”，這個社會還有公義嗎？



連勝文強調，每次民進黨做壞事被抓到了，就說什麼“中共介選”，做壞事被逮到了，就出動檢調來碾壓你，民進黨把“抗中保台”這四個字的遮羞布貼在臉上，不知道遮掩了多少民進黨的醜陋與嘴臉，所以他拜託大家一定要站出來，扭轉這一切。



新竹是全世界半導體的科技重鎮，連勝文指出，新竹是全台灣最重要的一個城市，甚至收入也是全台灣最高的城市，但也正因為新竹是全台和全世界高科技最具有影響力的產地，因此變成所有國際強權兵家必爭之地，所以連台積電創辦人張忠謀都曾說過，地緣政治將影響到全球半導體和科技業的發展，而新竹就首當其衝。



連勝文認為，台灣因為民進黨沒有辦法在大陸和美國之間保持平衡與相對友好的關係，讓台灣走進兵凶戰危，更可怕的是，美國前總統特朗普又要出來選，如果特朗普當選了，再加上賴清德，兩個瘋狂的人，一東一西，絕對會把台灣送進戰爭的風暴中。



連勝文拜託大家，國民黨離勝選真的就差一點點了，為了台灣這塊土地，為了我們心愛的人，為了我們的子弟，一定要站出來，他相信在國際強權鬥爭緊張衝突之際，衹有侯友宜和國民黨能夠降低兩岸衝突的風險，能夠維持台海的和平與穩定。