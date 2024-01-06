AG60E電動飛機成功首飛

中評社北京1月6日電／據科技日報報導，記者4日從中國航空工業集團有限公司獲悉，由中航通用飛機有限責任公司自主研製的AG60E電動飛機，日前在浙江建德千島湖通用機場圓滿完成首次飛行。



AG60E電動飛機是AG60飛機的電動型。據介紹，自項目啟動以來，研製團隊先後開展了電機、電控、動力電池選型、電推進系統集成試驗驗證、電動飛機安全性和適航符合性等多項設計和技術研究工作，完成了AG60輕型運動飛機電動化改裝，為電動飛機產品開發和現役固定翼飛機電動化改裝積累了寶貴經驗，也為搶抓航空動力變革戰略機遇、推進戰略性新興產業布局、促進低空經濟產業發展奠定了堅實基礎。



2021年9月，AG60飛機首次亮相於第十三屆中國航展。公開資料顯示，AG60飛機是一款全金屬、並排雙座、上單翼、前置單發、前三點式起落架的輕型運動類飛機。該機機身總長6.9米，機翼翼展8.6米，升限3600米，最大平飛速度218千米／時，航程1100千米。



據悉，AG60飛機於2020年10月完成國內首飛。2021年6月至9月，AG60飛機先後取得民航華東局頒發的輕型運動飛機型號合格證和生產許可證，標誌著該機型獲准進入國內民機市場並可以開始批量生產。



（來源：科技日報）