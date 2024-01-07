中評專論：侯決勝關鍵是民怨、戰爭與棄保

大選進入最後一周倒數，侯友宜趙少康全力求勝。（侯友宜競選辦公室提供） 中評社新北1月7日電（記者 楊騰凱）距離2024台灣大選投票日進入最後一周倒數階段，中國國民黨2024候選人侯友宜要在最後關頭決勝，可能要藉由三組關鍵字催化選情，分別是民進黨執政8年累積的“民怨”、民進黨賴清德“台獨”底色可能衍生的“戰爭”風險，以及與台灣民眾黨柯文哲之間的“棄保”效應是否出現？



大選進入最後關頭，侯友宜若要力拚勝選，關鍵在於中間選民能否站出來投給自己，以及整體非綠選民在侯友宜與柯文哲之間，能否集中選票到侯這方。賴清德、柯文哲都久經沙場，藍營不必期待這兩人會突然犯下不可挽救的錯誤，導致選情出現翻天覆地的變化。因此，藍營若要催中間選民的票，還是必須喚起民眾對於民進黨過去執政的不滿，以及民進黨未來若繼續執政的台海風險。



從藍營近期的動作來看，確實有從高端疫苗爭議切入，試圖催化民怨，近期就由“立委”候選人這方發動對高端疫苗爭議的圍剿，包括國民黨台中市“立委”候選人廖偉翔對外曝光高端公司內部會議錄音檔，國民黨台北市“立委”王鴻薇則在臉書公開“衛福部長”薛瑞元率官員見賴清德競選總幹事潘孟安見面的照片，並質疑是在滅證，果然相關事件都在輿論掀起波瀾。

