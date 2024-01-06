人工智能翻譯助力網文“一鍵出海”

中評社北京1月6日電／據光明日報報導，“土生土長”的中國網絡文學已成為世界文化奇觀。根據中國作協發布的相關數據，海外用戶超過1.5億人，覆蓋200多個國家和地區。



海外閱讀需求旺盛，但相較堪稱海量的中國網絡文學而言，“出海”作品仍是少數。中國網文“出海”至今，累計輸出作品16000餘部，而僅2022年，國內新增作品就有300多萬部。每天有百萬海外讀者盯著屏幕、在線“催更”，“出海”作品“供不應求”。



翻譯是第一道關卡。篇幅巨大、作品海量，而翻譯人才不足，成為影響網絡文學更大規模走出去的重要因素。



近年來，人工智能（AI）為網文“出海”打開了一扇窗。日前，在第二屆上海國際網絡文學周上發布的《2023中國網絡文學出海趨勢報告》顯示，截至2023年10月，閱文集團旗下海外門戶起點國際已上線約3600部翻譯作品，同比三年前增長110%。在人工智能的助力下，網文的翻譯效率提升近百倍，成本降低超九成。



AI正推動網文規模化“出海”，讓“一鍵出海”“全球追更”成為可能。



翻譯效率提高3600倍，成本降到人工翻譯的1%



中文翻譯本來就難，文學翻譯更難。“信達雅”是文學翻譯的基本標準，網絡文學翻譯也不例外。



在中國社科院研究員陳定家看來，網文在翻譯上要盡量滿足三個標準：準確性、流暢性、藝術性，“網絡文學的翻譯應該盡可能準確地傳達原文的意思，包括各種語義、文化和情感內涵。譯者應該具有良好的語言表達能力，使譯文在目標語言中能被自然流暢地閱讀”。

