中評社北京1月6日電／據人民網報導，科技部5日在京舉行新聞發布會，公布了《全球生態環境遙感監測2023年度報告》。其中“全球大宗糧油作物生產與糧食安全形勢”專題顯示，2023年全球大宗糧油作物同比增產。



報告顯示，2023年全球極端事件對大宗糧油作物生產的影響相對較輕。全球大宗糧油作物總產量預計為28.74億噸，同比增加1414萬噸，增幅0.5%。但由於受到2022年糧食減產的影響，且個別主要出口國收緊了對外出口政策，供應量減少，全球大宗糧油供應形勢總體趨緊。



報告指出，乾旱是影響糧食生產的主要災害。20世紀80年代以來，全球糧食主產區分別採取保障灌溉、地膜覆蓋、保護性耕作、種植結構調整以及選用抗旱品種等措施，顯著提升了農田的抗旱能力。



此外，20年來全球耕地休耕呈下降趨勢。全球耕地休耕面積由2000年的2.07億公頃下降到2022年的1.11億公頃，減幅46.4%，年平均休耕面積約占全球耕地總面積的7.1%。



全球生態環境遙感監測年度報告編委會主任、科技部國家遙感中心主任趙靜介紹，2023年是開展年度報告工作的第12年，本年度完成了“全球土地覆蓋變化對碳損失和碳吸收的影響”“全球大宗糧油作物生產與糧食安全形勢”和“南北極與青藏高原冰雪變化及影響”3個專題報告，可為應對氣候變化、增強全球糧食供給透明度、實現可持續發展目標提供數據和信息支撐。



良好的生態環境是最普惠的民生福祉，保護生態環境、推動可持續發展是各國的共同責任。遙感技術在生態環境監測、生物多樣性保護以及推動可持續發展等方面發揮著越來越重要作用。目前，中國已形成氣象、資源、環境、海洋等地球觀測衛星應用體系，逐步完善高分辨率對地觀測系統和國家空間基礎設施，對地觀測能力日益提高。同時，作為地球觀測組織（GEO）的創始國和聯合主席國，中國一直致力於面向全球開放共享更多的地球觀測數據、產品、工具、知識、案例和服務，為世界各國，尤其是發展中國家開展生態環境監測提供遙感技術支持。



（來源：人民網）