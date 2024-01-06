研究中心：新加坡受氣候變化影響將更嚴重

在新加坡，市民撐傘在雨中騎行。（來源：新華社） 中評社北京1月6日電／據新華社報導，新加坡氣候研究中心5日發布一份研究報告說，該國及周邊地區受全球氣候變化的影響可能會日益嚴重，將面臨高溫天氣增多、極端降水更頻繁和海平面上升等挑戰。



這是該中心發布的第三份新加坡國家氣候變化研究報告，其中預測新加坡的年均氣溫將持續上升。據介紹，過去40年間，新加坡的年均氣溫以每十年0.24攝氏度的速度上升。而報告預測，在全球維持高碳排放情況下，新加坡年均氣溫上升的速度到本世紀末可達每十年0.55攝氏度。



新加坡降水受季節影響顯著。該研究報告指出，氣候變化將使極端降水情況更頻繁地出現。到本世紀末，6月至8月旱季期間的總降水量可能大幅低於314毫米的歷史最低紀錄。而在11月至1月雨季期間，總降雨量預計會突破1507毫米歷史最高紀錄。



如果全球碳排放居高不下，研究報告預測新加坡周圍的海平面到本世紀末將上升0.23米至1.15米，到2150年的上升幅度甚至可能達約2米。



該報告對全球碳排放水平的低中高三種情況分別給出了相關預測數據。新加坡氣象部門表示將與東盟成員國分享這些數據，並將與國際科學界合作，利用相關數據展開聯合研究。



（來源：新華社）