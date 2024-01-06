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浙江湖州：千年古村魚文化節吸引中外游人
http://www.CRNTT.com   2024-01-06 17:26:34


（來源：海外網）
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　　中評社北京1月6日電／據海外網報導，1月5日，浙江湖州·南潯第十五屆魚文化節在當地千年古村和孚鎮荻港村開幕，吸引中外游人。

　　（來源：海外網）

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