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浙江湖州：千年古村魚文化節吸引中外游人
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2024-01-06 17:26:34
（來源：海外網）
（來源：海外網）
中評社北京1月6日電／據海外網報導，1月5日，浙江湖州·南潯第十五屆魚文化節在當地千年古村和孚鎮荻港村開幕，吸引中外游人。
（來源：海外網）
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