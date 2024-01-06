美國阿拉斯加航空公司一航班緊急降落

（來源：海外網） 中評社北京1月6日電／據央視網報導，美國媒體報導，當地時間5日下午，美國阿拉斯加航空公司一趟航班從俄勒岡州波特蘭起飛後不久緊急降落，一扇窗戶和一部分機身失蹤。



這架波音737－9 MAX客機於當地時間5日下午4時52分起飛，20分鐘後返回。



當地媒體發布的一張乘客拍攝的照片顯示，飛機機身很大一部分和一扇窗戶不見了。



美國國家運輸安全委員會正在調查這一事件。



據路透社報導，波音公司在一份聲明中表示，正在調查該事件。



（來源：央視網）