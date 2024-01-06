兩岸嘉賓同紀念嚴復誕辰170周年

市民從位於福州三坊七巷郎官巷的嚴復故居前走過。（來源：新華社） 中評社北京1月6日電／據新華社報導，嚴復是中國近代史上傑出的啟蒙思想家、教育家和翻譯家。紀念嚴復誕辰170周年大會5日在福州舉行，兩岸嘉賓表示，要以嚴復學術研究為紐帶，增進兩岸心靈契合和文化認同。



福建省委書記周祖翼在大會上表示，我們紀念嚴復誕辰170周年，共同緬懷嚴復的歷史功績，進一步學習和弘揚嚴復“嚴謹治學、首倡變革、追求真理、愛國興邦”的精神品格，進一步激發和凝聚譜寫中國式現代化福建篇章的強大力量。福建是對台工作前沿，我們要以嚴復學術研究為紐帶，促進兩岸民間交流合作。



嚴復1854年出生於福建侯官（福州），畢業於福州船政學堂，曾擔任過上海復旦公學校長、北京大學首任校長等。北京大學校長龔旗煌在大會上表示，將與福建省及海峽兩岸的嚴復後人加強合作，進一步做好嚴復研究工作。



嚴復侄孫嚴以振在大會上代為宣讀嚴復孫女嚴倬雲的書面致辭。身在台灣的嚴倬雲在書面致辭中表示，自己出生於福州，1945年隨母親和舅母前往台灣。“祖父的開闊思想和強烈愛國、愛人的胸襟，是嚴氏家族代代相傳的重要資產，也是倬雲把婦女工作引為畢生志業的重要依恃。”



嚴復的一生與台灣多有交集。1874年，日本侵略台灣，嚴復隨船政大臣沈葆楨前往台灣調查測量。1895年《馬關條約》簽訂，台灣被迫割讓。當時身處華北的嚴復以筆杆為武器，投入反割台鬥爭中。



台灣“中研院”近代史研究所特聘研究員黃克武接受新華社記者採訪表示，嚴復家族在兩岸開枝散葉，代表了兩岸之間血脈相連。嚴復倡導的科學、愛國、經濟發展和追求民力、民智和民德等理念在海峽兩岸深受認可，未來可以攜手促進更多交流。



此次大會由政協福建省委員會主辦，北京大學、復旦大學、中國社科院近代史研究所聯辦。與此同時，福建還舉辦紀念嚴復誕辰170周年學術研討會、主題文物展和翰墨展。與會嘉賓還將到福州倉山陽岐嚴復故里和三坊七巷嚴復故居等地參訪。



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