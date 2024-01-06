多地中歐班列新年開跑　物流數據頻創新高

2024年1月3日，呼和浩特，快遞工作人員分揀快件。（來源：央廣網） 中評社北京1月6日電／據央廣網報導，全國多地中歐班列駛向海外，大型基建設施寒冬不停工，新的促消費政策舉措加快啟動……2024年開年第一周，各地以“開年即開跑”的姿態，為經濟發展注入新活力。



多地中歐班列新年開跑 暢通運輸“大動脈”



元旦當天（1月1日），滿載汽車配件、家用電器、機械設備等貨物的X9014次連雲港中歐班列從中哈（連雲港）物流合作基地出發，由霍爾果斯出境，駛往哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等中亞國家，這是連雲港2024年開行的第一趟中歐班列。



同一天，新疆霍爾果斯鐵路貨運口岸，新年第一趟發往俄羅斯滿載日用百貨的中歐班列緩緩啟動。汽笛聲響起，讓本應寂靜下來的夜晚熱鬧起來。



在2024年的第一天，合肥、西安、赤峰、粵港澳大灣區等多地發出了2024年首列中歐班列。



再看備受關注的中老鐵路。2024年1月2日，一列滿載237.24噸泰國榴蓮的中老鐵路“瀾湄快線”國際貨物列車從雲南省西雙版納州猛臘縣磨憨鐵路口岸入境，在經過海關關員的監管驗放後將運往國內市場。“新鮮水果的新鮮度很大程度上決定了我們的收益。”西雙版納寮穀報關有限公司負責人唐晨說，“通過中老鐵路進口相較於汽車運輸時間從原來的5至7天縮短至3天，加上快捷的通關，既保證了水果的新鮮度，又降低了我們的運營成本。2023年全年，我們代理進口的榴蓮同比增長約60%。”



中歐班列服務品質持續提升，離不開我國推進高水平制度型開放的不懈努力。前不久舉行的中央經濟工作會議更是強調，“擴大高水平對外開放”。



2023年是“一帶一路”倡議提出十周年，目前已經形成3000多個合作項目，拉動近萬億美元投資規模，而中歐班列是“一帶一路”貨物聯通的主要引擎。今年前11個月，全國中歐班列運量持續增長，已累計開行16145列，發送貨物174.9萬標箱，同比分別增長7%、19%，綜合重箱率100%，已超過2022年總運量，貨物通達歐洲25個國家217個城市。

