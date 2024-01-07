徐巧芯語中評：藍要在異溫層爭取年輕人的票

國民黨“立委”候選人徐巧芯接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月7日電（記者 張穎齊）中國國民黨過去被認為年輕人支持度較低，副手候選人趙少康頻頻點出此隱憂，極力爭取年輕族群。國民黨新生代代表、“立委”候選人徐巧芯接受中評社訪問表示，國民黨有優秀及年輕的戰將，而她也與趙少康走出同溫層，於異溫層直球對決，讓年輕人更喜歡國民黨的人，她認為未來國民黨的青年支持度會愈來愈好、上升，反觀民進黨這幾年施政作為，年輕票正在流失下滑。



徐巧芯表示，年輕人這部分是要長期耕耘，她投身民代就開始很用心經營，年輕人是在意議題，並希望用直接的態度進行問答，而趙少康與她就是走出同溫層，比如她也上了人間動物園Podcast、資深媒體人范琪斐、補教老師呂捷的節目，甚至在呂捷的節目上，他們一些交鋒，不過她瞭解年輕人是喜歡更具體的主張與直接表達的態度。



徐巧芯說，其實也不要說是搶攻年輕票，而是如何長期經營，以獲得年輕市場會喜歡，今年也是個開始，國民黨有許多具有代表性的人物，相信年輕支持度也不差，比如趙少康、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、不分區“立委”候選人柯志恩、謝龍介等，還有她們一些新生代的民代戰將，都是代表整個國民黨，讓年輕朋友覺得國民黨愈來愈好。

