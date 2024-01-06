賴蕭配黃金週造勢　新北場一開場喊出三萬人

賴蕭配黃金週造勢，新北場一開始喊出三萬人。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月6日電（記者 黃筱筠）選前黃金週末，賴蕭配今晚壓軸場在新北市新莊陽光草坪舉行，這場造勢晚會晚間八點正式開始，一開頭主持人就喊出現場有三萬人到場。而開場的第一位助講人就是媒體人鄭弘儀，受到支持者熱烈的歡迎。不過，鄭弘儀出場助選卻穿著蔡英文大選的競選外套。他致詞時，也強調蔡英文是做最好的“總統”，八年都沒有休息。蔡英文沒有嫁人、沒有兒女、沒有家庭，是三無“總統”。



鄭弘儀說，過去跟蔣家拼，投台灣的票5%，黨外時期是15%，民進黨1986年拿到30%選票，陳水扁第一次選“總統”40%、2024年連任拿過半50%。那就是靠新莊人。小英“總統”第一次選“總統”56%、連任57%，為什麼會改變，“在做都肖仔，跟我同款”。



鄭弘儀說，最近有一支影片“在路上”，他很感動、也流淚，推出第一天4百萬、第二天8百萬點閱、昨天晚間九點破一千萬點閱。民進黨的支持者有一千萬嗎？墊起一千多萬感動的基礎就是小英“總統”做太好，是最好的“總統”，冷靜、沉著、有能力，她八年沒休息，她沒嫁人、沒生子、沒家庭，三無‘總統′就是貢獻給台灣”。



民進黨選前黃金週末活動與造勢都安排很緊湊。今天從南到北總共會有四場大型造勢，嘉義縣從下午開始，接著是台中市、桃園市，一直到新北新莊壓軸場。明天也會舉辦三場造勢活動，包括：台東縣、屏東縣以及高雄市等鞏固南台灣。