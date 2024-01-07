中評專論：綠狂打抗中牌 物極必反

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北1月7日電（評論員 林淑玲）距離1月13日投票僅剩幾天，藍綠白全力衝刺，中國國民黨再推一波政策牛肉，民進黨鎖定“抗中”、“介選”，司法部門也出現解嚴後大選所未見的選前抓人，陸續有村里長、候選人因涉《反滲透法》遭偵辦，甚至收押，氣氛空前緊張。但回顧2022縣市長選舉，民進黨同樣強打“抗中保台”，最後選舉結果卻是讓綠營跌破眼鏡的慘敗，顯示“抗中”很難再是民進黨的“護黨神山”，再加上查辦里長，會不會有反效果？



台灣大選這幾天的氛圍與2022縣市長選前幾天像極了，民進黨以“抗中”強力催票，狂賣“芒果乾”，今年又多了一個“介選”，司法部門以《反滲透法》偵辦赴陸旅遊的里長，北中南已有數十位里長涉案。日前有多位台中里長公開在記者會上提出控訴，批抨宛如回到白色恐怖時代，半路抓人。



投票前的強力“抗中”到底有沒有效？要先回顧2022縣市長選舉，​​在全台22縣市之中，民進黨縣市長從7席縮減到僅5席；國民黨維持14席不變，加上泛藍苗栗縣有15席之多。2022年11月29日英國BBC採訪綠營支持者後報導分析綠敗選原因，“他們對​​民進黨失望和對該黨的‘抗中保台′牌產生疲勞感。”更進一步說，民進黨當時賣“芒果乾”是徹底失敗。

