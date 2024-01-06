白營不分區陸配李貞秀批綠太獨、轟藍太軟

民眾黨不分區“立委”候選人李貞秀上台請託。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月6日電（記者 方敬為）台灣民眾黨不分區“立委”候選人、陸配李貞秀6日出席柯文哲選前黃金周台中造勢，她指出，在台灣當前綠色恐怖的氛圍之下，衹有柯敢提名陸配參選“立委”，柯是唯一能守住台灣的大選候選人，因為民進黨“太獨”，挑釁大陸會讓台灣帶來災難，國民黨又“太軟”守不住台灣利益，她以陸配的角度來看，最能平衡兩岸的衹有柯文哲。



2024大選倒數7天，民眾黨6日晚間在台中大里舉辦“台中Team KP造勢大會”晚間7點在大里振坤宮舉行，下午時段支持者就大排長龍，晚間6點開放入場後，不到半小時現場4千張椅子就坐滿。後續到來的支持者只能被限制在場外隔空聲援，雖然進不到造勢會場，支持者還是持續湧進會場周邊，人潮爆棚。晚間8點，主辦單位宣布已湧入3.5萬人。



“台中Team KP造勢大會”預計晚間10點結束，柯文哲及黨內不分區“立委”提名人黃國昌、黃珊珊、李貞秀、麥玉珍、台中第一選區“立委”候選人蔡壁如都將到場。



來自湖南的李貞秀表示，自己於2020年9月入黨，當初完全沒有辦法想像，像自己這樣出身背景的｢政治小白｣竟然可以通過海選，獲得民眾黨“立法委員”不分區提名，她之所以支持柯文哲就是認為衹有柯能夠守住台灣利益，平衡兩岸關係。



李貞秀指出，民眾黨創黨隔年她就加入民眾黨，主要是因為非常認同柯主席的創黨理念，民進黨太“獨”離棄“中華民國憲法”、國民黨太“軟”守不住台灣的利益，民眾黨有守有為才能成就更好的台灣！



李貞秀認為，兩岸必須盡快回復友好關係，以免誤會叢生至擦槍走火，台灣被藍綠兩黨抹黑抹紅綁架已久，迫切需要新的政治改革。未來她若有幸進入“國會”服務，除了爭取更多的新住民權益，也會努力協助化解兩岸歧見。