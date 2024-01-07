韓國瑜射出穿雲箭　呼籲棄柯保侯要郭回頭

韓國瑜6日晚間到桃園輔選時呼籲支持者棄柯保郭、要郭台銘回頭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月7日電（記者 盧誠輝）中國國民黨不分區候選人韓國瑜6日晚間出席國民黨在桃園舉辦的造勢活動時，向“韓粉”、“柯粉”、“郭粉”射出穿雲箭，要大家全力支持國民黨2024候選人侯友宜和副手趙少康，他認為台灣民眾黨主席柯文哲在這場選舉就像一把空氣槍，非常熱鬧，但不會贏，他也當場向鴻海創辦人郭台銘呼籲“請你回頭吧”，放下個人的愛恨情仇，立刻回到台灣，全力來捍衛“中華民國”。



韓國瑜在致詞時慷慨激昂的說，他今天只想跟大家報告三件事，第一件事是當民進黨2024候選人賴清德說“中華民國”是災難、“中華民國憲法”是災難的時候，他已經沒有資格參選“中華民國總統”，如果沒有“中華民國”的保護，沒有政府的照顧，一個礦工的小孩，怎麼能當上“中華民國”的“副總統”？然後現在準備來參選“中華民國”的“總統”，這是吃“中華民國”的飯、砸“中華民國”的鍋、斷“中華民國”的根，大家應該全力用選票來唾棄賴清德。



第二件事情是韓國瑜要請所有支持柯文哲的好朋友聽清楚，韓認為，支持柯文哲不是好不好的問題，支持柯文哲是贏不贏的問題，今天侯友宜跟趙少康的選票，跟賴清德和蕭美琴的選票，極有可能在10萬票內就會輸贏，2004年國民黨的連戰和民進黨的陳水扁選舉，最後陳水扁只贏了不到3萬票。

