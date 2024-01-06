柯文哲黃金周造勢決戰中台灣　湧入逾五萬人

柯文哲登台助講。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月6日電（記者 方敬為）台灣民眾黨大選候選人柯文哲6日晚間在台中市舉辦選前黃金周造勢晚會，晚間9點壓軸登場，主辦單位宣布現場逾5萬人相挺。柯除了向中台灣550萬人爭取支持，並左打綠、右批藍，稱台灣六成民眾盼政黨輪替，代表有六成人要下架民進黨，但也有七成人不希望國民黨上台，這次大選終於有機會同時下架藍綠，呼籲大家要棄藍綠、保台灣，選出能解決問題的人。



2024大選倒數7天，民眾黨6日晚間在台中大里舉辦“台中Team KP造勢大會”晚間7點在大里振坤宮舉行，下午時段支持者就大排長龍，晚間6點開放入場後，不到半小時現場4千張椅子就坐滿。後續到來的支持者只能被限制在場外隔空聲援，雖然進不到造勢會場，支持者還是持續湧進會場周邊，人潮爆棚。



柯文哲晚間9點壓軸登場，引爆氣氛最高潮，柯進場整整花費11分鐘，展現高人氣，主辦單位宣布，現場湧入超過5萬人。柯文哲妻子陳佩琪也現身相挺。



柯文哲表示，感謝所有前來支持他的人，大台中是選戰關鍵，中台灣有550萬人口，中台灣贏、大選就贏。他並點出中台灣的處境，在中台灣空氣污染是民眾共同的痛，在8年前，大家給民進黨機會上台，沒想到因為意識形態，堅持做不到的非核家園，犧牲人民的健康，賴清德當“行政院長”時甚至口出驚人稱，燒煤發電是“燒乾淨的煤”，其實不是煤炭乾淨與否的問題，是“人乾不乾淨”的問題！



柯文哲隨後火力全開，怒斥賴清德執政到最後，良心都不見了，賴清德這個人甚至被謊話給淹沒，他在辯論會上直接問賴清德，同樣身為醫師，當台灣人民染疫死亡時，民進黨政府卻只為了透過高端疫苗賺一點錢，就阻擋BNT疫苗，賴清德宣稱讚成公開高端疫苗合約，但“衛福部長”不管是上一任的陳時中，或這一任的薛瑞元都不鳥，看得出民進黨墮落無比，呼籲大家要予以唾棄，並選出能解決問題的人。



柯文哲並提到，台灣已歷經三次政黨輪替，每次藍綠都要互相下架，他要跟各位說，這次大選是多年來終於有一次，選民有機會同時把藍、綠都下架！大家都知道，有六成至六成五的民眾希望政黨輪替，代表這些人要下架民進黨，但有個數據也顯示，有七成人不希望國民黨上台，棄藍綠、保台灣，台灣民眾黨是最佳選擇！