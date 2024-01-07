中評關注：綠白台中造勢　支持者熱情差很多

柯文哲的造勢場合人潮爆棚。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月7日電（記者 方敬為）民進黨與民眾黨6日同在台中市舉辦選前黃金周造勢晚會，綠白陣營隔空拚場，兩邊造勢場合都湧入破萬人，場面熱鬧，但綠白支持者的熱情卻差很多，民進黨的支持者大部分是遊覽車動員而來，民眾黨則強調零動員，自行前來的支持者為主，另外，白營的支持者多數是年輕人，顯示出，綠營過去的年輕票源優勢不再。



民進黨大選候選人賴清德、民眾黨大選候選人柯文哲力拼決戰中台灣，6日選前黃金周六都在台中舉辦大型造勢晚會，賴在豐原區，柯在大里區，綠、白不約而同鎖定台中原縣區票倉，積極爭取大台中選票。



但觀察綠、白造勢的氣氛，兩邊支持者的熱情大不同。民進黨主要依靠動員，由台中市8席區域“立委”候選人個別出動遊覽車載支持者到場，現場擺出5千張椅子，造勢活動傍晚5點開放入場，支持者陸續抵達，並在工作人員的導引下入座，主辦單位並準備便當讓民眾果腹。



民眾黨的造勢場地偏小，現場只有擺出4千張椅子，晚間7點開場，晚間6點半就座無虛席，甚至支持者還持續湧入漫到馬路上，挺柯熱情爆棚，晚間9點柯文哲到場，主辦單位宣布已突破5萬人。



民眾黨近期陸續在台南、高雄、台中舉辦大型造勢活動，都成功催出大批支持者到場相挺，積極破除“柯文哲缺乏陸軍實力”的形象，從場面來看，確實證明柯在中南部的影響力不容小覷。

