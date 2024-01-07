侯批綠貪污引戰都在路上　當選要組聯合政府

侯友宜6日晚間在桃園出席造勢活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月7日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024候選人侯友宜6日晚間在桃園出席造勢活動時痛批民進黨，貪污、黑金、引戰、“台獨”都在路上，路上“人民儉腸凹肚，新潮流吃飽飽”，侯承諾當選後會邀集各黨人才，組成有權有責的聯合政府，1月13日一起贏回“中華民國”、贏回台灣，讓台灣再出發。



國民黨6日晚間在桃園市中壢區舉辦造勢活動，包括國民黨2024候選人侯友宜、副手趙少康、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、前桃園縣長吳志揚與不分區“立委”候選人韓國瑜、柯志恩、謝龍介，還有國民黨桃園市6個選區的“立委”候選人牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華等人都將到場站台助講。



藍營大咖全體總動員，把握選前黃金周，全力衝刺。活動在晚間7點開始，現場已被擠得水洩不通，人潮甚至已經滿到周邊馬路上，寸步難行，流動廁所也大排長龍，主辦單位宣稱現場超過10萬人到場，更有多家外媒齊聚爭相報導，關注台灣的大選動態。



侯友宜表示，他站在桃園舞台上就像回到娘家，47年前到桃園接受“中華民國”警官學校的教育，“中華民國國旗”孕育著他，並告訴他“中華民國”是“國家”、台灣這塊土地是厝，“國家”與厝是黏在一起，沒有“國”哪來的家，沒有家怎麼會有“國”，這場選戰對台灣、對“中華民國”，是站在命運的紅綠燈，請大家拿起“國旗”，在這場選戰，一起顧台灣、顧“中華民國”。



侯友宜說，從NCC、“促轉會”就可以看得到民進黨一黨獨大，“促轉會”不僅成為東廠，還說“影射殺傷力最強”，民進黨在選舉不斷抹黑、抹紅，把是非顛倒、騙取人民選票，就只是為了贏得政權，這樣的民進黨糟蹋人民、侮辱人民，橫行霸道8年多，夠了吧！現在大家要“翻轉、翻轉、翻轉”。



“什麼都可以抹紅”侯友宜指出，只要跟民進黨不同的，都可以說成紅色，蔡英文、蕭美琴支持廢死，連民進黨黨綱也提到廢死，他問賴清德，要廢死還是反廢死，賴清德不說轉頭就走，結果賴清德卻說是中國介選，這跟反廢死有什麼關聯？這就是用意識形態操弄仇恨。

