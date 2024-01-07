中評現場：沙頭角二期開放李家超主持啟動禮

李家超及多位官員參加啓動禮（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月7日電（記者 陸文煜）“第二期沙頭角開放計劃啟動禮”6日在沙頭角舉行。香港特區行政長官李家超出席並致辭時肯定第二期沙頭角開放計劃是地區長遠發展的里程碑，並參觀沙頭角特色景點，以及主持龍舟表演的鳴笛儀式，為沙頭角開放增添動力。



李家超致辭時表示，自2022年6月起，原屬禁區的沙頭角碼頭首階段開放，先後有超過860個旅行團、3萬4千名旅客到訪。沙頭角具獨特歷史文化及自然景致，有充分的旅遊價值。第二期沙頭角開放計劃是地區長遠發展的里程碑，政府與沙頭角區鄉事委員會共同搜羅沙頭角特色之“最”，打造出沙頭角“十大景點”、“十大美食”及“十大文化體驗”。



李家超介紹，第二期開放由今年1月1日實施以來，吸引不少旅客來參觀。旅客來此可以欣賞區內色彩繽紛建築及自然風光，給沙頭角帶來了活力和動力，亦帶旺了沙頭角本地的經濟，增加居民的幸福感。李家超說，沙頭角的新定位、新景點、新設施，由構思、落實到推廣，都是政府跨局、跨部門齊心協力，並與地區、業界等攜手合作的成果。



啟動禮上，沙頭角居民帶來國家級非物質文化遺產沙頭角魚燈舞以及路上龍舟表演。啟動禮結束後，李家超在保安局局長鄧炳強陪同下，參觀仍保留昔日外觀的舊沙頭角消防局，並為一輛復刻百年前的手推消防車揭幕。李家超隨後到訪沙頭角郵政局，購買以沙頭角攝影比賽得獎作品製成的明信片，蓋上由保安局設計的特色紀念印，寄給保安局同事，感謝他們推廣開放計劃的工作。



李家超亦到訪沙頭角街市內的“海味街”，與售賣海味、米通和茶粿等沙頭角地道食品的檔主交談，瞭解店鋪經營情況。他又參觀位於沙頭角避風塘的打卡點“沙頭角鏡中鏡”，以及展示國家級非物質文化遺產沙頭角魚燈舞場景的魚燈廣場，並與居民交談，以及聽取鄧炳強介紹今期開放計劃的實施情況和新建設施。



其後，李家超抵達沙頭角碼頭，主持龍舟表演的鳴笛儀式。四支分別來自警務處、入境事務處、海關和消防處的龍舟隊伍及四支由沙頭角居民組成的龍舟隊伍一同劃往終點，寓意齊心協力推動沙頭角開放。



出席啟動禮的其他主禮嘉賓包括鄧炳強、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、新界鄉議局主席劉業強、立法會議員姚柏良、旅遊事務專員沈鳳君、香港旅遊發展局主席彭耀佳、香港旅遊業議會主席徐王美倫及沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪。