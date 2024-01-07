中評關注：賴清德搶攻新北票倉　壓制侯友宜

賴清德昨晚在新北市造勢場激昂致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月7日電（記者 黃筱筠）“賴蕭配”選前兩週開始舉行萬人大造勢，民進黨這兩週把新北市列為重要加強選區。第一場萬人造勢就選在新北市土城區，接著黃金週六也選在新北新莊造勢，大動員要把氣勢做出來，現場喊出超過3萬人。



新北市是全台最大票倉，有400萬人口。選前之夜，賴清德與侯友宜兩陣營會在新北板橋造勢、短兵相接，看得出來，賴陣營非常重視新北選區。畢竟新北市是侯友宜本命區，且選舉人數最多，黃金週末造勢若氣勢拉不起來，無法壓制“侯康配”。



昨晚新北這一場造勢是賴清德選舉以來，罕見動員出這麼多支持者，且支持者神情也不像過去這麼漠然，最近的加碼造勢，似乎有喚起支持者熱情，對於1月13日投票，民進黨可能不會像之前這麼擔心。



根據新北市選舉委員會公布2024大選選舉人人數，新北市男性163萬5390人、女性176萬6674人，共340萬2064人，較上屆2020大選多出8萬605人，占比高達全台灣選舉人5分之1，居全台之冠。加上新北市又是侯友宜執政的縣市。因此，民進黨如果可以在新北喚起氣勢，贏得新北，對於這場大選有關鍵作用。



民進黨蔡政府執政將近八年，許多執政出現負面效應，民眾對民進黨也感到失望，希望政黨輪替聲量非常大。這個氛圍與民進黨2018年在高雄市長選舉有點類似，綠營支持者對投票感到冷感。但賴清德陣營可能也感覺的危機，除了讓蔡英文頻繁助選拉抬八年政績外，也動員出大量支持者在選前黃金週出來力挺。藉著支持者到場力挺的熱度，才能催出實際投票行動。