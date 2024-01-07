快評：韓國瑜點出了侯選情的“危”與“機”

中評社快評/國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜1月6日晚間出席國民黨在桃園舉辦的造勢活動時，發表慷慨激昂的致詞。韓除了要大家全力用選票來唾棄賴清德、支持國民黨候選人侯友宜和副手趙少康外，作出兩點呼籲：一是拜託所有柯文哲的支持者，把選票回流給侯友宜和趙少康；二是呼籲鴻海創辦人郭台銘“回頭”，放下個人的愛恨情仇，回到台灣，全力捍衛“中華民國”，支持侯友宜和趙少康。



國民黨在桃園舉辦的這場造勢活動，藍營大咖全體總動員，把握選前黃金周，全力衝刺。韓國瑜的致詞，點出了國民黨選情的“危”與“機”，能否轉“危”為“機”，爭取柯粉的支持和郭粉的回流至關重要。



所謂的“危”，指的是，雖然國民黨甚至藍營的團結已經達到一個相當的高度，下架民進黨的呼聲相當高，侯友宜的氣勢也達到一個新的高度，但可能與民進黨賴蕭配還有些微差距，藍綠呈現膠著狀態，侯康再往上提的難度相當大。



而所謂的“機”，一是藍綠已處於膠著狀態，再往上拉即有可能贏；二是藍白合雖然破局，但還有合作的基礎，都有下架民進黨或政黨輪替的目標，現在藍白差距明顯，在柯顯然沒有贏的可能的情況下，部分支持者轉投可能贏的侯康配，是可能的；三是原本屬於藍營的郭粉，相當部分還處理觀望或猶豫狀態，如果郭台銘最後能夠有明示或暗示支持侯康配，也可能產生臨門一腳的作用。



總之，在選舉的最後衝刺階段，柯粉的選擇或棄保效應是否發酵，以及郭粉的是否進一步回歸，是侯康配能否轉“危”為“機”的關鍵。

